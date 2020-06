Si fa consegnare la pizza, ma picchia e rapina il fattorino: arrestato

Finisce nei guai per non avere voluto pagare 13 euro un 35enne italiano, arrestato con l'accusa di rapina. Residente in Rua dei Frati minori in centro storico, a Modena, l'uomo aveva ordinato una pizza con consegna a domicilio. Ordine da 13 euro. Poco dopo il fattorino suona alla sua porta. Lui apre ma anziché pagare prende a schiaffi e pugni il ragazzo che gli ha appena consegnato l'ordine e chiude la porta. Il ragazzo scappa e una volta tornato in pizzeria chiama la Polizia. La Squadra Volante giunge poco dopo sul posto e nota un uomo che sta gettando nel cassonetto il cartone della pizza. E' lui. Alla vista degli agenti tenta la fuga ma viene bloccato. Identificato e portato in Questura viene riconosciuto come responsabile di altri precedenti reati di natura predatoria. Arrestato e processato per direttissima con l'accusa di rapina aggravata.