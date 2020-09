Si ferisce con la motosega: grave infortunio a Modena

Grave infortunio sul lavoro oggi pomeriggio poco dopo le ore 14 invia Mascagni a Modena. Un giardiniere era intento ad eseguire lavori di potatura su un albero che da un cortile si affaccia sulla via, con l'utilizzo di una motosega. Per cause in corso di accertamento il delicato attrezzo sembra essergli sfuggito dal controllo. La lama ancora in corsa nonostante il dispositivo di blocco in dotazione su tutte le motoseghe nel momento in cui sfuggono dall'impugnatura non si è fermata del tutto colpendo il braccio dell'uomo all'altezza della spalla provocandogli una profonda ferita nell'area ascellare. Subito chiamati i soccorsi, è intervenuto il 118 con un'ambulanza e un'automedica. I sanitari hanno trasportato l'uomo all'ospedale, dove è stato preso in carico dai medici del Pronto soccorso. Sul posto per accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, e di quella Locale.