Si getta nel torrente per recuperare la figlia: salvi entrambi

Diversi traumi per entrambi ma entrambi salvi. Tragedia sfiorata oggi intorno alle ore 12,30 alle cascate del Golfarone, nel comune di Villa Minozzo, nell'appennino reggiano. Padre e figlia, rispettivamente di 32 e 9 anni, residenti a Cavezzo, erano andati a fare una passeggiata quando la bimba si è esposta troppo per vedere l'acqua impetuosa del torrente cadendoci. Il padre, resosi conto del pericolo, non ha esitato a lanciarsi verso la bambina, per braccarla ed evitare che venisse trasportata dalla forte corrente e sbattuta contro le rocce. Tentativo riuscito al costo di diverse contusioni in varie parti del corpo.A quel punto scatta l'allarme che attiva l’ambulanza di Villa Minozzo e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Cusna, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello e i Vigili del Fuoco. In quel punto non c'è spazio per l'atterraggio dell'elicottero. Mentre i sanitari giunti sul posto hanno raggiunto i due fermi tra le rocce vicino all'acqua, stabilizzando le loro condizioni, un operatore dell'elicottero si è calato recuperando padre e figlia con il verricello. Da qui il trasporto fino al parcheggio nelle vicinanze dove era giunta l'ambulanza del 118 che li ha trasportati all’ospedale di Castelnovo né Monti. Nessuno dei due corre pericolo di vita, ma diversi i traumi riportati di media gravità.Foto: Soccorso Alpino e Speleologico