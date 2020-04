Si lancia e lancia la bici sull'auto dei Carabinieri: arrestato

Serata movimentata, quella di ieri, per i Carabinieri della stazione di Viale Tassoni e per una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Nonantola. Nel corso di un servizio di di controllo del territorio, i militari sono stati avvicinati da un soggetto che ha segnalato loro la presenza, nel vicino Largo Garibaldi, di una persona in stato di escandescenza. Così era. Giunti sul posto i Carabinieri hanno notato un uomo che urlava, fermo nel centro della strada, con una bicicletta. Appena i carabinieri si sono avvicinati, l’uomo ha tentato di scaraventare contro la macchina di servizio la sua bicicletta, aggredendoli con strattoni pugni e calci. L’uomo ha omesso di fornire le proprie generalità e si è letteralmente gettato sull'auto dei Carabinieri. A quel punto è stato immobilizzato e tratto in arresto per resistenza violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo, risultato successivamente dal foto segnalamento corrispondente ad un cittadino libico 30enne, irregolare in Italia, con pregressi precedenti di polizia, al termine dell’udienza direttissima, e’ stato condannato a una pena di un anno e due mesi di reclusione.