Sicurezza: Modena peggiora rispetto allo scorso anno, allarme Siulp

Nonostante 'l'intensa attività di Polizia,è costantemente sottoposta alla commissione di reati' a fronte di un 'esiguo numero di pattuglie disponibile per ogni turno'. Lo segnala a Modena il Siulp, sindacato degli agenti di Polizia, diffondendo un report a tema nel giorno in cui il ' Sole 24 ore ' pubblica le nuove classifiche sui reati che vedonosalire in un anno dal 17esimo al 16esimo posto nazionale, per quanto riguarda le denunce (si aggrava il quadro degli omicidi e dei furti in casa, in particolare). In un report di una decina di pagine, il sindacato aggiorna tutti i numeri confermando l'urgenza dell'azione contro i 'contesti criminali' in un quadro di 'carenze d'organico', che verrebbero via via attenuate, ad esempio, se si procedesse all'elevazione di fascia della Questura anche alla luce della 'possibile apertura del centro permanenza e rimpatri-Cpr'.Stando ai numeri provinciali, negli ultimi 12 mesi si sono contati poco meno di 700 servizi di ordine pubblico, che spesso dirottano gli agenti dei commissariati, o di altre forze dell'ordine, lasciando i propri uffici un po' in affanno. Tra le altre occasioni, il sindacato cita 'la Festa de l'Unita', la Maratona d'Italia Maranello--Carpi, il festival della Filosofia, la Mille Miglia, il Festival della Memoria, ilMotor Gallery, il Festival dello Sviluppo Sostenibile, ilStreet Festival, i Campionati Mondiali di Volo a Vela a Pavullo, il ritiro delle Nazionali di calcio under 21, il Radio Bruno Estate, il Giro d'Italia, numerosi incontri di calcio (delle squadre di Sassuolo, Carpi,), moltissimi concerti'.