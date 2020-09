'Quest'anno è la prima volta che capita' - dicono alcuni genitori davanti alla scuola - 'ma il fatto è gravissimo'. Siamo davanti al complesso scolastico delle scuole media Marconi ed elementari Anna Frank, che si affacciano su via Canaletto, nelle immediate vicinanze dell'R-Nord e di quell'area dell'ex mercato bestiame ancora abbandonata al degrado e occupata da spacciatori, tossicodipendenti e senza fissa dimora. Al punto che qui, anche l'anno scorso, erano frequenti i ritrovamenti, nelle prime ore della mattina, nell'orario concomitante con l'accesso dei ragazzi a scuola, di siringhe usate. Gettate nelle aiuole o, peggio, direttamente (e pericolosamente), sui marciapiedi. Come è successo oggi. La siringa è stata notata e fotografata da un genitore a pochi metri dall'ingresso principale. Attraverso la chat di classe, il fatto è stato segnalato agli operatori scolastici e, direttamente, ad un agente di Polizia Locale presente sul posto. Sconcerto tra i genitori che dopo i casi dello scorso anno auspicavano che la ripresa della scuola potesse avvenire senza dovere convivere con queste situazioni. Speranze svanite di fronte all'immagine di oggi. Conferma dei gravi problemi sociali e di sicurezza della zona.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.