Sorpreso con droga nascosta nel tettuccio dell’auto: arrestato magrebino

Ieri sera i carabinieri di Maranello hanno arrestato in flagranza di reato un magrebino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari nel corso del servizio esterno, hanno notato alcuni movimenti sospetti nella piazza di Pozza di Maranello, fino a quando un giovane, arrivato a bordo di un’utilitaria, alla vista della pattuglia ha invertito la marcia repentinamente, allontanandosi.Raggiunto e fermato poco dopo, è stato sottoposto a un controllo, sia sulla persona che sul veicolo. Nel corso della perquisizione dell’autovettura sono state rinvenute 10 dosi di cocaina, per un peso di circa 7 grammi, che il giovane teneva nascoste nell’intercapedine del tettuccio panoramico dell’autovettura.L’uomo è stato arrestato e condotto davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo, nel corso della quale l’arresto è stato convalidato e a carico dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.