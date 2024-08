Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A inchiodare il 27enne le impronte digitali rilevate dalla Polizia Scientifica in occasione dei sopralluoghi effettuati nell'immediatezza e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'indagato si trova attualmente in carcere in quanto già sottoposto alla misura cautelare in carcere, eseguita dalla Squadra Mobile lo scorso 31 luglio, per una serie di altri reati contro il patrimonio, perpetrati a Modena nei mesi di maggio e giugno 2024, alcuni dei quali commessi utilizzando un tombino in ghisa al fine di infrangere le vetrate degli esercizi commerciali scelti come 'bersagli'.