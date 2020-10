Spacciatore colto in flagranza lancia bici e tira pugni ai Carabinieri: libero

Arrestato dai Carabinieri per spaccio di sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale, un 21enne tunisino, colto a spacciare cocaina sotto il cavalcavia Cialdini, è libero. Dopo la decisione del giudice che nel processo per direttissima ha disposto per lui il solo divieto di dimoraE' ancora l'area sottostante al cavalcaferrovia Cialdini di Modena, ad essere protagonista della scena di spaccio immortalata dai Carabinieri e che ha portato all'arresto, in flagranza di reato, di un 21enne tunisino, colto a vendere cocaina ad un soggetto segnalato all a prefettura. Durante un appostamento in zona, i militari hanno notato uno scambio sospetto, che ha fatto scattare il blocco di spacciatore ed acquirente. Il pusher, alla vista dei militari ha reagito, prima tentando di scappare e di guadagnarsi la fuga lanciando la bicicletta contro i militari e poi, una volta braccato di tirare pugni ai Carabinieri. Fortunatamente andati a vuoto. Dalla perquisizione personale sono emersi 5 grammi di cocaina, impacchettata in una bustina di plastica e suddivisa in 10 altri piccoli involucri. L'Autorita’ Giudiziaria, prontamente informata, disposto la custodia del tunisino presso le camere di sicurezza del Comando provinciale dei Carabinieri per il giudizio direttissimo nel quale il giudice ha disposto il divieto di dimora.