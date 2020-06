Spacciatore ricercato dal Belgio, bloccato a Modena

Era ricercato da anni, per fatti di droga e per sfuggire alla cattura dal Belgio si era recato in Italia ed in particolare nelle province di Modena e Bologna. Dove aveva trovato casa e lavoro come operaio, risultando, almeno agli occhi dello Stato Italiano, incensurato. Ma su di lui, 33enne di origine albanese, dal Belgio, era stato emesso un mandato di arresto europeo che gli agenti della Mobile, da ieri guidati dal nuovo dirigente capo Paternoster, gli hanno notificato in provincia di Bologna, dove ieri l'uomo si era recatoOra è stato associato presso la casa circondariale di Bologna.