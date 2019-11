Spacciatori fuggono in vicolo cieco, braccati dai Carabinieri

E’ già successo anche di recente. Malviventi in fuga dalle forze dell’ordine che vengono braccati in vicoli del centro dove non trovano via di uscita.



E’ successo anche la scorsa notte, in vicolo Caselline, in centro storico a Modena. I Carabinieri del reparto mobile, attivo anche con unità in borghese, ha individuato due uomini, un 23 enne libico ed un 28 enne tunisino, muoversi con fare sospetto.



Sospetto confermato quando alla vista dei Carabinieri i due tentano la fuga imboccano via Caselline dove i militari li braccano. Nonostante i due reagiscano fisicamente, i militari riescono a bloccarli. Addosso hanno 9 grammi di cocaina, 16 di hashish. Dosi pronte ad essere smerciate nel mercato modenese sempre fiorente del venerdì sera. Tradotti in Caserma, risultano entrambi senza fissa dimora, irregolari sul territorio nazionale, con precedenti specifici. Senza documenti, forniscono false generalità. Ma le foto negli archivi delle forze dell’ordine fugano ogni dubbio. Arrestati, sono stati tradotti in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria davanti alla quale dovranno rispondere di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e attestazione di false generalità.