Spacciatori nel casolare abbandonato, arrestati clandestini tunisini

Ieri la polizia ha arrestato, all’interno di un edificio abbandonato in via Emilia Ovest a Modena, due spacciatori clandestini tunisini. All’arrivo degli agenti nello stabile, che si trovava in uno stato igienico degradato, si trovavano i due di 37 e 42 anni senza documenti di identificazione al seguito. Il 37enne aveva strette nella mano destra delle banconote accartocciate per un totale di 580 euro, mentre l’altro nascondeva nella tasca dei pantaloni sei dosi di cocaina per un peso complessivo di 18,77 grammi.

Entrambi clandestini sono stati denunciati in stato di libertà per violazione delle norme sugli stranieri. Il 42enne è stato anche arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il 37enne, al termine degli accertamenti, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura nel 2011.