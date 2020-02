Spacciavano ai Giardini Ducali: denunciati minorenni di famiglie bene

Due minorenni modenesi incensurati di 15 e 17 anni di famiglie bene sono stati denunciati per spaccio. I due ieri sera intorno alle 20,30 sono stati visti dai militari in servizio in centro storico. La polizia, avvertita, è giunta sul posto e alla vista del capannello di ragazzi che spacciavano ha proceduto alla perquisizione. I poliziotti hanno trovato buste di plastica con addirittura dipinta una foglia di marijuana all’interno delle quali vi era la sostanza stupefacente invenduta divisa in bustine integre, dieci grammi già divisi in dosi. I ragazzi con loro avevano anche due bilancini di precisione e un grinder, una sorta di piccole mortaio per macinare la marijuana. Sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e riconsegnati alle loro famiglie modenesi.