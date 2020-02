Spacciavano crack in zona Tempio: arrestati due nigeriani

Due nigeriani di 21 e 24 anni senza fissa dimora e in Italia ormai da quasi tre anni sono stati arrestati dai carabinieri in collaborazione con la polizia locale durante una attività congiunta. I due, già conosciuti per attività legate allo spaccio droga, erano comunque in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari.I nigeriani, notati con fare sospetto in zona Tempio Stazione a Modena, stavano vendendo crack ad uno straniero munito di pipetta che si era appartato per fumare immediatamente la dose. I carabinieri e i vigili li hanno fermati e nelle loro tasche hanno trovato 11 dosi di crack già confezionate, circa 0,25 grammi venduti a circa 25 euro a dose, e 220 euro provento di spaccio. Una droga, il crack, che si sta diffondendo insieme allo shaboo e il cui spaccio - come hanno spiegato gli agenti - è di fatto monopolizzato da bande di nigeriani.