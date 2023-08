Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Gli agenti hanno proceduto al suo immediato controllo, recuperando quanto occultato nell’erba, ovvero un pezzo di sostanza resinosa avvolta da cellophane, risultata essere – da successiva prova narcotest a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica – hashish per complessivi 45,25 grammi. All’interno di una tasca dei pantaloni, è stata rinvenuta una somma di denaro di 50 euro. L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora.In seguito a istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il giovane tunisino, risultato regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente protezione internazionale, è stato munito di Avviso Orale emesso dal Questore di Modena.