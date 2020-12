Tutti residenti a Modena, i 4 giovani, di età compresa tra i 25 ed i 33 anni, tutti con precedenti specifici, si erano organizzati per lavorare e smerciare marijuana e hashish. Per farlo, avevano creato, in un garage di uno di loro, in via Emilia Est, un laboratorio, all'interno del quale veniva gestita la lavorazione delle droga destinata alla vendita. A seguito di numerose segnalazioni relative ad uno strano movimento di soggetti da e verso il garage, la Squadra Mobile della Questura di Modena ha attivato un blitz nel garage dal quale provenivano strani rumori e strani odori, chiaramente riconducibili alla presenza di droga. I 4, al momento del blitz, erano tutti presenti. La perquizione personale nei confronti dei 4, estesa alle abitazioni di residenza e alle auto, ha permesso agli investigatori di rinvenire e sequestrare 1,7 Kg di Marijuana, 90 grammi di Hashisc, la somma in contanti 1190 euro in banconote di piccole e medio taglio, un bilancino di precisione nonché materiale atto al confezionamento.

Per tutti è scattato. A due di loro sono stati concessi gli arresti domiciliari, mentre per gli alti due. l'obbligo di presentarsi all'autorità giudiziaria



nella foto la droga, i soldi ed il materiale sequestrato dalla Polizia di Stato