Spaccio a Modena, arrestato 47enne straniero

Intorno alle 3 di questa mattina, una pattuglia della Squadra Volante, durante l’attività di controllo del territorio in zona Madonnina, nel transitare in via Cesare Della Chiesa, ha notato un uomo alla guida di una autovettura, ferma a margine della strada con il motore accesso. L’uomo stava confabulando con un’altra persona in piedi fuori dal veicolo.Gli agenti, insospettititi, hanno proceduto alla loro identificazione. Durante le fasi del controllo l’uomo alla guida, pensando di non essere notato, ha gettato per terra un involucro, che gli operatori hanno immediatamente recuperato. All’interno erano contenute quattro dosi di cocaina di 0,5 grammi ciascuna, pronte per la cessione.Sulla sua persona è stato rinvenuto, in una tasca dei pantaloni, altro stupefacente, del tipo hashish, per complessivi 37 grammi.All’esito degli accertamenti a cura dell’Ufficio Immigrazione, che ne ha verificato l’irregolare presenza sul territorio, il 47enne - munito di provvedimento di espulsione del Prefetto e di trattenimento del Questore – è stato accompagnato, a Potenza, presso il CPR per il definitivo rimpatrio nel paese d’origine.