Spaccio a Modena, arrestato un nigeriano di 29 anni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La polizia di Modena ha arrestato un cittadino nigeriano di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine residente fuori provincia, per spaccio di sostanza stupefacente.

Nel pomeriggio del 23 marzo scorso, intorno alle 15, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona Tempio, ha notato un uomo che alla vista della pattuglia in più occasioni aveva tentato di nascondersi dietro ad un camper in sosta in via Nicolò dell’Abate, come per eludere un eventuale controllo.

Fermato per identificazione, il 29enne - pensando di non essere visto - ha lasciato cadere un oggetto dentro una vaschetta in alluminio contenente del cibo semiliquido, appoggiata sul sellino di una bicicletta, per poi tentare di darsi alla fuga.

Raggiunto e bloccato, è stato trovato in possesso di 10 dose di crack, confezionate nello stesso modo di altre 10, rinvenute nella vaschetta di alluminio, per complessivi 4,83 grammi.

All’esito dell’udienza, svoltasi questa mattina, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.