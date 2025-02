Spaccio a Sassuolo, arrestato un 47enne

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel pomeriggio di giovedì i carabinieri di Sassuolo, con il supporto della Stazione di Formigine, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 47enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare è stato trovato in possesso di 57,3 grammi di cocaina, suddivisi in 57 dosi e 341,7 grammi di hashish, porzionati in quattro pezzi.

Durante l’operazione, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato la somma di 690 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita, una bilancia, sei bilancini di precisione e materiale plastico per il confezionamento dello stupefacente.

L’arrestato, inizialmente portato in carcere a Modena, è stato successivamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.