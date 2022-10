Spaccio al Novi Sad: immortalato dalla telecamera, bloccato dalla Polizia

Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti intorno alle 14 al parco Novi Sad, perchè poco prima, attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza cittadina, gli operatori della Centrale Operativa avevano notato un capannello di persone dall’atteggiamento sospetto nei pressi di un cespuglio all’interno del parco.Le pattuglie sono confluite in zona da viale Monte Kosica e da via Berengario, sorprendendo il 26enne, che alla vista della Polizia ha tentato di disfarsi di quattro involucri e di un bilancino di precisione, subito recuperati dagli agenti.Gli involucri sono risultati contenere hashish, come da prova narcotest, effettuata dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica. In tutto 45,1 grammi.A seguito di perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di ulteriori tre pezzi di hashish, già confezionati e pronti per la cessione e della somma in contanti pari a 355 euro, suddivisa in banconote di piccolo taglio.L’uomo, un 26enne clandestino, e già noto agli uffici della questura, è stato anche denunciato in stato di libertà per inosservanza delle norme sugli stranieri.