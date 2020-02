Spaccio al Novi Sad, polizia denuncia un tunisino 25enne

Verso le 10 di ieri la polizia ha denunciato a Modena un tunisino 25enne nel corso di un servizio antidroga nell'anello esterno del Parco Novi Sad. Il giovane che si trovava in viale Molza era sconosciuto ai terminali ed è stato accompagnato in ufficio. Addosso sono stati trovati 20 euro accartocciati e 12 involucri termosaldati di droga risultata poi hashish di cui 11 occultati negli slip, complessivamente per 9.1 grammi. Il suo telefono durante le operazioni di controllo squillava ripetutamente a riprova della sua attività di spaccio. L'uomo è stato denunciato per spaccio ed avviati gli accertamenti finalizzati alla sua espulsione dall'Italia.