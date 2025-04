Spaccio al Parco XXII Aprile: arrestato un nigeriano

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Polizia di Modena ha arrestato un nigeriano di 28 anni per spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata del 7 aprile scorso, intorno alle 15, la polizia ha notato nei pressi del parco XXII Aprile due giovani dall’atteggiamento sospetto, intenti ad effettuare uno scambio, per poi allontanarsi rapidamente. Fermati e identificati dagli agenti, uno dei due uomini è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, appena cedutogli dal 28enne, motivo per il quale è stato sanzionato amministrativamente. L’indagato, invece, aveva 400 euro in banconote di vario taglio, tra cui una da 20 euro accartocciata all’interno della tasca del pantalone, riconducibile verosimilmente allo scambio avvenuto poco prima tra i due. Il 28enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato anche denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Modena.