Spaccio: arresto congiunto al Novi Sad

C'erano il comandante del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Modena, Francesca Romana Fiorentini, il commissario Francesco Crudo, responsabile dell'Unità operativa problematiche del territorio della Polizia Municipale di Modena e Pierluigi Massa, del nucleo dell'Esercito dell'operazione Strade sicure ad illustrare l'attività quotidiana sul territorio che nelle ultime ore ha portato ad un nuovo arresto per droga. Bloccato un cittadino ghambiano, di 27 anni, irregolare, senza fissa dimora, spacciatore a tempo pieno. Individuato e fermato in quella che rimane una delle centrali zona di spaccio in città. Il parco Novi Sad. Nascondeva la droga, già divisa in zonaAd illustrare i dettagli dell'arresto il Comandante del Norm dei Carabinieri di Modena, il commissario crudo e l'operatore dell'Esercito Pierluigi Massa