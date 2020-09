Spaccio, blitz della Finanza: fermati due tunisini e un marocchino

Doppia perazione della Guardia di Finanza di Modena contro lo spaccio di sostanze stupefacenti con l’ausilio dei cani antidroga Thor e Helliot. Nella prima operazione, effettuata nel corso di uno dei quotidiani turni di “Controllo economico del territorio”, una pattuglia dei Baschi Verdi ha fermato nei pressi dell’Ospedale di Baggiovara, due stranieri di origine tunisina. Uno dei due, alla vista dei militari, ha provato invano a darsi alla fuga, nascondendosi in un casolare abbandonato, dove è stato raggiunto. Sequestrati complessivamente 7 grammi di cocaina, già suddivisa in tre involucri pronti allo spaccio, 3 bilancini di precisione, materiale da confezionamento, 215 euro in contanti da considerarsi provento dell’attività di spaccio e 23 grammi di mannite, un lassativo per adulti e bambini che, vista la sua consistenza e ed il suo colore molto simile alla cocaina, viene usato come sostanza da taglio da parte degli spacciatori per aumentare i profitti della vendita.L'uomo è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti opsicotrope e sottoposto al giudizio per direttissima: è stato condannato al divieto di dimora nell’ambito dell’intera provincia di Modena. Ad entrambi i tunisini fermati, risultati sprovvisti dei documenti e del permesso di soggiorno, è stato anche contestato il soggiorno illegale nel territorio dello Stato.Nella seconda attività una pattuglia della Compagnia di Modena ha controllato un soggetto marocchino, il quale era in possesso di 1 grammo di cocaina, sottoposto a sequestro. Le Fiamme Gialle hanno proceduto quindi, alla contestazione della violazione amministrativa e alla segnalazione al Prefetto del soggetto controllato, quale assuntore di sostanza stupefacente con il contestuale ritiro della patente di guida.