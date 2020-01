Spaccio: domenica di arresti al parco XXII aprile

Non si arresta, nonostante i controlli costanti e coordinati delle forze di polizia disposti in maniera specifica per le aree più calde della città per commercio di droga (dal Novi sad a Tempio Stazione e al triangolo R-nord-Canaletto, XXII aprile), l’attività di spaccio. Da parte di soggetti che troppo spesso, poliziotti e militari ritrovano dopo un periodo di detenzione o allontanamento seguito agli arresti, negli stessi posti. Come il 22 enne nigeriano, irregolare, già colpito da un divieto di dimora a Modena, sempre per fatti legati allo spaccio. Ma rivisto ieri all’interno del parco XXII aprile.



Alla vista degli agenti si è dato alla fuga, tentando di sbarazzarsi della merca. Tutto inutile. Gli agenti gli lo hanno raggiunto, bloccato e perquisito. In suo possesso tre involucri di nylon con all’interno marijuana, pronta per lo spaccio. Undici grammi in tutto. Denunciato, è in attesa di quanto, questa volta, il giudice disporrà per lui. Stesso parco e stessa nazionalità dello spacciatore, anche al centro dell’arresto effettuato dai Carabinieri che avevano notato un 24enne nigeriano nascondere alcuni sacchetti in una siepe del parco. Raggiunto, l'uomo è stato trovato in possesso di sette grammi di eroina pronta allo spaccio. Irregolare, senza fissa dimora, è stato portato nellacamera di sicurezza della Caserma del comando provinciale, a disposizione dell’autorità giudiziaria