Spaccio in zona Musicisti: denunciato un 30enne albanese

La Polizia di Stato, in collaborazione con la Polizia Locale, ha denunciato un cittadino albanese di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Anche grazie alle segnalazioni di alcuni residenti circa una possibile attività di spaccio in zona Musicisti, gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Municipale dopo una serie di controlli hanno concentrato la loro attenzione sul ventenne, che se pur incensurato, era stato più volte identificato in compagnia di soggetti gravati da precedenti specifici.

La perquisizione all'interno dell'abitazione ha dato esito positivo: sono stati, infatti, recuperati dentro un peluche, riposto nella camera da letto, 8,6 grammi di cocaina in sasso e 10 involucri in plastica termosaldati contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 6,2 grammi, nonché la somma in contanti di euro 11.550, suddivisa in banconote di vario taglio nascoste in un cassetto della cucina e un bilancino di precisione. La droga è stata sequestrata.