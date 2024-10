Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La notte del 6 ottobre scorso, intorno alle 3, la Squadra Volante ha notato nei pressi del parco XXII Aprile un gruppo di ragazzi dall’atteggiamento sospetto.Il 26enne, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta. Inseguito, è stato raggiunto e bloccato dagli agenti mentre tentava di scavalcare il cancello di una abitazione, dopo aver scagliato contro di loro la bicicletta ed averli colpiti con diverse gomitate. Durante la fuga, l’indagato ha lasciato cadere a terra una busta, all’interno della quale sono stati rinvenuti 64 involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina ed eroina per un peso complessivo di 10,93 grammi.Il 26enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato anche denunciato per il reato di ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Uno degli agenti ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso del locale Policlinico, dal quale è stato dimesso con prognosi di 15 giorni. All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la custodia cautelare in carcere.