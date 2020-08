Spara (a salve) al dipendente che rifiuta tampone: denunciato

Il dipendente afghano si era rifiutato di dare il consenso ad eseguire il tampone. Un rifiuto inaccettabile per il datore di lavoro di una ditta di Concordia che ha impugnato una pistola scacciacani caricata a salve e ha minacciato l'uomo sparando un colpo, andato a vuoto. Un gesto tanto ingiusticabile quanto grave che ha portato nei suoi confronti ad una denuncia da parte dei Carabinieri. L'uomo, cittadino cinese, forse consapevole della gravità del gesto, ha tentato di liberarsi dell'arma gettandola in un fossato dove è stata recuperata e sequestrata dai Carabinieri. Ora dovrà rispondere di minaccia aggravata.

