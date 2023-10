Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Immediatamente la Polizia Stradale di Modena Nord si è messa alla ricerca delle due autovetture segnalate, riuscendone ad individuare una che, nel frattempo, era giunta nei pressi dell’area di servizio Secchia Est a Modena Nord. Veniva quindi intimato l’alt alla vettura per procedere al controllo dei due occupanti. Nella circostanza, data la natura della segnalazione, si procedeva a perquisizione per la ricerca di armi, esplosivi e strumenti d’effrazione. Sul veicolo è stata rinvenuta una pistola a salve scacciacani calibro 8 mm con tappo rosso, munita di un caricatore caricato con 7 cartucce, 79 proiettili a salve custoditi all’interno di due scatole posizionate nel cruscotto e due telefoni cellulari.Visionando i cellulari dei due giovani, inoltre, emergeva che gli stessi si erano filmati poco prima mentre brandivano l’arma agitandola fuori dal finestrino dell’autovettura.Tutto il materiale rinvenuto veniva sottoposto a sequestro e i due giovani (di 19 e 20 anni) sono stati denunciati per procurato allarme, getto pericoloso di cose e accensione ed esplosioni pericolose aggravate.