Sparatoria Reggio, arrestato 43enne italiano: vittime 5 stranieri

E' stato già arrestato l'autore della sparatoria di questa notte a Reggio Emilia ( qui la notizia ). Si tratta di un 43enne italiano, Gaetano Lombardi, nato ad Acerra ma residente a Reggio. L'uomo è accusato di tentato omicidio plurimo e detenzione illegale di arma comune da sparo. Ritrovata anche l'arma, una Beretta 6,35, risultata rubata in una abitazione in provincia di Reggio Calabria e trovata dagli agenti della Mobile nascosta dietro al battiscopa, nell’appartamento di Lombardi. Nove i colpi di pistola esplosi. Cinque i ragazzi rimasti feriti, 3 italiani di origine nordafricana e 2 di nazionalità marocchina: uno è in condizioni serie ma non in pericolo di vita. L’uomo, che aveva precedenti per stalking, ha confessato davanti alla polizia. 'Sono stati un po' maleducati. Non si fa così. Ma ho avuto una reazione eccessiva' - le sue parole riferite dagli investigatori nella conferenza stampa di questa mattina.