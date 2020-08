Spilamberto: assaltò bar e ferì titolare con coltello, arrestato

Lo hanno bloccato ieri mattina, in centro, a Castelfranco Emilia, dove aveva trovato rifugio in un casolare dove vive un conoscente. Dal quel 30 dicembre in cui alle ore 7 entrò al bar tabaccheria Franca a scopo di rapina, era ricercato. Le indagini, scattate il giorno stesso, hanno portato a lui. Pregiudicato per diversi reati contro il patrimonio e spregiudicato. Non si era fatto scrupolo ad estrarre un lungo coltello per minacciare le due donne presenti nell'esercizio. Madre e figlia, rispettivamente di 65 e 40 anni. Attimi di paura e grande pericolo. L'uomo intima di consegnargli il denaro ma si avvicina troppo. Per istinto, quando si gira, la 40enne tenta di difendersi, colpendolo. L'uomo la colpisce a sua volta e con il coltello la ferisce al braccio. Ferita fortunatamente lieve. Momenti concitati e di paura. L'uomo è sempre più nervoso e, brandendo il coltello, pericoloso. La sua rapina sta fallendo. In quel momento entra un altro cliente che entra nella collutazione. A quel punto l'uomo desiste e fugge. Da quel momento controlli incrociati tra testimonianze, immagini di telecamere di videosorveglianza e la conoscenza del territorio da parte dei Carabinieri di Spilamberto guidati dal Maresciallo Alessandro Di Vilio, tracciano il profilo dell'uomo e individuano l'area dove si può nascondere. I Carabinieri si portano a Castelfranco. La qualità delle indagini e dei loro sforzi li premia. Trovano l'uomo all'interno del casolare e lo arrestanoNella foto il Maresciallo Alessandro di Vilio, comandante della stazione dei Carabinieri di Spilamberto e il capitano Franscesca Romana Fiorentini, da due anni alla guida del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Modena, che in occasione dell'incontro di questa mattina ha ufficializzato la sua promozione alla guida della compagnia dei Carabinieri di Gardone Valtrompia, in provincia di Brescia che raggiungerà nei prossimi giorni