Spilamberto: auto si ribalta, conducente ferito

Le forze dell'ordine starebbero verificando la presenza eventuale di altri veicoli, ma allo stato delle cose pare che l'auto abbia fatto tutto da sola, sbandando e carabolando questa mattina all'alba sulla via per Castelnuovo Rangone, nel Comune di Spilamberto. Il conducente è stato estratto dai Vigili del Fuoco dall'abitacolo e consegnato le cure dai sanitari del 118 sul posto con un ambulanza. L'uomo è stato trasportato all'ospedale. Non sono state ancora rese note le sue condizioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.