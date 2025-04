Spilamberto: grave pedone investito sulla Vignolese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 28 aprile, in via Vignolese a Spilamberto, all’altezza dell’incrocio con via Romagna. Un uomo di 84 anni è stato investito mentre attraversava la strada, in prossimità delle strisce pedonali, da un’auto guidata da una 28enne diretta verso Modena.

L’impatto è stato violento: l’uomo, nell'urto, ha sfondato il parabrezza della Opel ed è stato sbalzato a diversi metri di distanza. I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio, tra cui un’infermiera, prima dell’arrivo dell’ambulanza e dell’automedica.

Il pedone è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara con ferite gravi. La polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, in accordo con Anas, ha chiuso temporaneamente il tratto di strada interessato per permettere i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Disagi al traffico e deviazioni sono stati gestiti sul posto dagli agenti.



Nella foto l'incrocio dove è avvenuto l'incidente