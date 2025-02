Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Una donna di 27 anni è stata arrestata dopo che lo scorso 10 febbraio aveva rapinato una passante lungo la via Vignolese, a Spilamberto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la giovane aveva minacciato la vittima con un coltello per farsi consegnare il telefono cellulare e poi dileguarsi a piedi. I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna ancora in possesso dello smartphone appena rubato, nonché del coltello utilizzato.Alla 27enne è stato contestato anche il reato di resistenza e lesioni a un Pubblico Ufficiale: nel corso delle operazioni di identificazione si è ripetutamente dimenata, sferrando un calcio a una carabiniera, rimasta lievemente ferita. Inoltre, dopo essere stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Vignola per essere visitata, la giovane ha spintonato e minacciato il medico di turno, provocandogli lievi escoriazioni al volto.Ora la donna si trova in carcere.