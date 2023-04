Spilamberto, rubano fari dai camion: 'Per gli autotrasportatori odissea'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Più di una giornata di lavoro alle ortiche e col rischio di perdere addirittura il cliente'. A denunciare l'accaduto è la presidente di Ruote Libere, Cinzia Franchini.'L'episodio è l'ennesima dimostrazione di quanta poca considerazione sia riservata alla categoria - continua Cinzia Franchini -. Il problema della insicurezza che vivono gli autotrasportatori è noto da tempo. Da anni denunciamo l'assenza di aree sosta attrezzate che consentano agli autisti di rispettare in modo dignitoso la legge che disciplina i tempi di guida e riposo. Questo autotrasportatore, insieme a tanti colleghi, si è fermato per la sosta obbligatoria in un'area ben illuminata, non isolata e davanti a un bar aperto anche la notte. Ha cercato la postazione migliore, considerata l'assenza di una zona attrezzata per di più in un territorio dove, a poche centinaia di metri, si è appena insediata una grande multinazionale della logistica.

La retorica con la quale le istituzioni hanno accolto l'insediamento infatti non ha fatto il paio con una adeguata realizzazione di servizi idonei per gli autotrasportatori, una lacuna che vale a livello locale e che si riflette su base nazionale: basti pensare che solo le briciole delle enormi risorse stanziate dal Pnrr, come spiegato nei giorni scorsi dal viceministro Rixi, andrà all'autotrasporto favorendo invece il trasporto su ferro. Questa è la situazione incivile che si ripete da anni nel disinteresse generale: lavoratori costretti a dormire in cabina con un occhio aperto e uno chiuso, senza servizi igienici e senza garanzie. Questo non può essere il tempo del 'riposo' che la legge impone per poi rimettersi alla guida in sicurezza'.