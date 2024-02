Spilamberto, tentata rapina in un bar: arrestato un marocchino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dalla prima ricostruzione dei fatti il 22enne era entrato nel bar e, dopo aver ordinato da bere voleva giocare alle slot machine nonostante fossero spente.Dopo aver inveito con proteste, il giovane ha chiesto perentoriamente all’esercente la somma di 10 euro, verosimilmente a titolo di risarcimento del denaro investito nelle slot machine rubando poi una cassetta di sicurezza al cui interno vi erano 50 euro.Accorgendosi di quanto accaduto, il titolare del locale ha tentato di fermare il ladro per evitare che portasse a compimento il furto. Quest’ultimo ha allora aggredito violentemente i due, sferrando calci e pugni ad ognuno.



Al fine di difendere i parenti, la madre del proprietario del bar, nel frattempo richiamata dalle urla, spruzzava verso il 22enne un getto di sostanza urticante. A quel punto le vittime hanno bloccato il marocchino trattenendolo all’esterno del locale fino all’arrivo della pattuglia dell’Arma.



Confermata la dinamica dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interna del locale, l'uomo è stato arrestato per tentata rapina.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ieri ha covalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato, pregiudicato e senza fissa dimora, la misura cautelare personale della custodia in carcere.