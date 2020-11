Prognosi riservata ma stabile e giudicata in buone condizioni, dopo essere stata sottoposta ad intervento chirurgico, la donna rimasta vittima ieri mattina del tentato omicidio avvenuto in un appartamento a Maranello. Il marito, 47enne, che si è costituito ai Carabinieri, aveva dichiarato ieri di averla uccisa con un colpo di pistola alla testa. Fortunatamente le ferite riportate dal colpo non sono risultate mortali e la donna, raggiunta e trovata agonizzante nell'appartamento, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Baggiovara, dove ieri sera è stata sottoposta ad intervento chirurgico. 'L'intervento, durato circa un'ora e mezzo - fa sapere l'azienda ospedaliera - è stato effettuato dal prof. Giacomo Pavesi, direttore della S.C. di Neurochirurgia dell'Ospedale Civile di Baggiovara, e dal suo staff, supportato dall'equipe di Anestesia e Rianimazione che fa capo alla Terapia Intensiva diretta dalla dottoressa Elisabetta Bertellini.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.