Ragazza aggredita per rapina fuori dalla stazione, tre passanti bloccano l'aggressore

E' accusato di tentata rapina e lesioni personali, un 36enne di origini marocchina. Ieri sera aveva notato una ragazza appena uscita dalla stazione dei treni e l'aveva seguita verso via Montecuccoli, attendendo di essere in una zona meno illuminata per mettere a segno il suo intento. Sorprendendola alle spalle, ha strattonato la donna con violenza riuscendo a sottrarle la borsa che indossava a tracolla, facendola cadere rovinosamente al suolo.Fortunatamente tre passanti – due cittadini nigeriani e un ivoriano - hanno assistito alla scena e, con forte senso civico e prontezza si sono posti all’inseguimento dell'aggressore riuscendo a bloccarlo e consegnandolo ai Carabinieri sopraggiunti immediatamente dopo. Nella circostanza i 3 hanno recuperato e restituito la borsa alla vittima. Uno di loro è rimasto ferito lievemente ferito, come la 22enne.Il cittadino marocchino è stato dichiarato in arresto e, giudicato con rito direttissimo nel corso della mattinata odierna. Per lui è stata disposta la custodia in carcere a disposizione dell’A.G.