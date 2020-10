Stazione Modena, saletta autisti usata come dormitorio

'Continuano i problemi all’interno dei locali Seta riservati al recupero psicofisico degli autisti, questa mattina nel prendere servizio, i colleghi hanno ritrovato all’interno della saletta riservata agli autisti in stazione delle corriere, uno sbandato che ha pensato bene di fare i suoi comodi (fumando, bevendo...) all’interno della stessa per tutta la notte, lasciando come un porcile suddetta saletta'. A denunciare l'accaduto è il sindacato Orsa trasporti di Modena attraverso il suo segretario provinciale Luigi Sorrentino che testimonia l'accaduto con una foto scattatta stamattina.'Come organizzazione sindacale per la salvaguardia della salute degli autisti riteniamo che specie in questo periodo di emergenza sanitaria ci voglia la massima attenzione affinchè questi episodi non accadano - aggiunge Orsa - e chiediamo la stessa attenzione anche alla pulizia dei mezzi che troppe volte iniziano il servizio con una pulizia poco adeguata per combattere la diffusione del virus'.