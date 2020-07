Strage Corinaldo, sentenza di primo grado: dai 10 ai 12 anni per i 6 modenesi

, 19enne nato a Modena e residente a San Prospero,, 22enne, nato a Tunisi e residente a Castelnuovo Rangone,, 20enne nato a Modena e residente a Bomporto,, 19enne nato ad Aversa e residente a San Prospero,, 21enne nato in Marocco e residente a Bomporto,, 19enne, nato a Modena e residente a San Cesario sul Panaro sono stati condannati a pene comprese tra i 10 e i 12 anni.E' arrivata poco fa la sentenza di Primo grado per la strage di Corinaldo dove tra il 7 e l'8 dicembre 2018 morirono cinque adolescenti e una mamma di 39 anni. La sentenza è stata emessa dal gup del tribunale di Ancona, Paola Moscaroli. Non è stata riconosciuta l'associazione a delinquere. L'accusa aveva chiesto pene tra i 16 e i 18 anni di carcere.

