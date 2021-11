Strage familiare a Sassuolo: uccide moglie, figli e suocera e si suicida

Tragedia famigliare di proporzioni immani nel tardo pomeriggio di oggi a Sassuolo, in un appartamento di via Manin. Cinque le vittime della follia omicida di un uomo che dopo avere ucciso la moglie e i due figli piccoli e la suocera presente in casa, si è tolto la vita. L'arma del delitto sembra essere un coltello.I due figli maschi avevano 5 e 2 anni, la suocera 64 anni, la moglie 40 anni.L'uomo, 47enne di origini marocchine, lavorava all'interno di un supermercato. La moglie, quarantenne, aveva anche una figlia di quindici anni avuta da un precedente matrimonio.Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine e la strada è stata chiusa al traffico. Le indagini sull'accaduto sono in capo alla Polizia di Stato. La Polizia Scientifica sta svolgendo tutti i rilievi nell'abitazione.