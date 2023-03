Strage via D'Amelio, tornato in libertà il pentito Gaspare Spatuzza

Spatuzza, uomo dei Graviano di Brancaccio, fu arrestato nel 1997: da allora ha trascorso 26 anni in detenzione, tra carcere e domiciliari, confessando il suo ruolo nelle stragi del 1992 e smascherando il falso pentito Vincenzo Scarantino che fu al centro dei depistaggi su via D'Amelio. Il pentito, che a breve compirà 59 anni e che ha chiesto perdono alle vittime, avrebbe intrapreso anche un percorso di conversione religiosa.La liberazione condizionale è arrivata dopo che un anno fa gli era stata negata dal tribunale di sorveglianza di Roma: contro quella decisione fu annullata dalla Cassazione, alla quale Spatuzza si rivolse attraverso il suo legale, e ora il nuovo verdetto di senso opposto, 'su parere conforme - scrive il 'Corriere della Sera' - di tutte le procure antimafia interpellate'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.