Straniero evaso da quarantena colto a rubare tra la folla al Novi Sad

Uno dei giovani tunisini bloccati sabato sera al parco Novi Sad di Modena da due comandanti dei Carabinieri fuori servizio, è tra coloro che, dopo essere entrati in Italia nel luglio scorso, sono evasi dal regime di quarantena obbligata causa Covid. Si tratta di un 22enne tunisino che insieme ad un complice di 19, connazionale si è reso responsabile del furto di un portafoglio ai danni di un 27enne di Reggio Emilia, durante la manifestazione Street fest al Parco Novi sad di Modena. Ladri sfortunati perché a breve distanza c'erano il Comandante della Compagnia e il Comandante della Stazione di Modena dei Carabinieri, liberi dal servizio, in abiti civili, al parco con le loro famiglie.Alla vista del furto si sono messi all'inseguimento dei due bloccati poco dopo. All'azione si è unito anche un Ispettore di Polizia modenese anch'egli al parco libero dal servizio.L'allarme è scattato contentestualmente agli operatori in servizio che, sul posto con una unità dei Carabinieri, hanno provveduto alla presa in custodia dei ladri.Il 19enne tunisino è senza fissa dimora, con vari precedenti per stupefacenti e reati contro il patrimonio e il connazionale 22enne, entrato in Italia alla fine di Luglio e allontanatosi dalla quarantena dalla provincia di Catania. Entrambi, durante le operazioni di identificazione, hanno tentato di impedire il riconoscimento fornendo false generalità, tentativo reso vano dall’esito dell’analisi delle impronte digitali. Il portafoglio è stato recuperato durante la perquisizione e restituito all’avente diritto. I due dovranno rispondere di furto con destrezza in concorso, false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale e soggiorno illegale nel territorio della Stato.