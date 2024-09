Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Associazione di soli volontari che “muove” molte persone ma decisamente poco denaro, soprattutto contanti. Anche per questo la sede di via Ciro Menotti è sostanzialmente difesa solo dalle saracinesche metalliche delle vetrine che si affacciano tutte verso l’interno del parcheggio.

Nel corso nella notte, probabilmente più persone hanno forzato la saracinesca della porta di ingresso e una volta all’interno hanno passato in rivista tutti gli uffici. I danni sono consistenti: diversi sportelli sono stati divelti, oggetti e attrezzature, computer compresi, sono stati scaraventati sul pavimento.

Individuato l’ufficio che ospita l’amministrazione, i malviventi hanno trovato la cassa metallica, poi aperta mediante l’uso di un flessibile.



Dentro, una somma modesta, il necessario per il funzionamento minuto della sede: i conteggi sono ancora in corso, ma si tratta sicuramente di poche centinaia di euro. Bottino magro per i ladri, ma denaro importante per i volontari, senza contare, appunto, i danni provocati alla sede, agli arredi e agli strumenti di lavoro.

Personale della Polizia di Stato, avvisato dagli impiegati Auser al momento dell’apertura, ha effettuato un sopralluogo nella prima mattinata di oggi per verificare le modalità del furto e raccogliere elementi utili all’avvio delle indagini. Il Presidente di Auser, Michele Andreana, si è recato in Questura per sporgere denuncia: “La sede e le nostre attività, ha tenuto a precisare, sono pienamente in funzione. Ci dispiace per quanto avvenuto e speriamo che i responsabili vengano individuati. Intanto continuiamo a lavorare”.