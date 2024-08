Tamponamento a catena, auto prende fuoco, caos in A1, due persone gravemente ustionate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per il tempo strettamente necessario a consentire l'atterraggio e il decollo in sicurezza elisoccorso, il traffico autostradale è stato bloccate in entrambe le carreggiate. In corsia nord sospeso transito per alcuni minuti. Sul posto anche il personale Autostrade per la pulizia manto stradale, 4 pattuglie della Polizia Stradale Modena Nord, e 1 Carro attrezzi