Tenta di rapinare farmacia con coccio bottiglia: preso 35enne italiano

Il 10 settembre la polizia ha arrestato un 35enne italiano ritenuto responsabile di una tentata rapina in una farmacia modenese avvenuta il 21 luglio scorso. L'uomo si era presentato in farmacia a volto scoperto con un coccio di bottiglia in mano minacciando la titolare affinche gli consegnasse il denaro. La donna fece resistenza e il rapinatore fuggì lasciando sul posto il coccio di bottiglia. Le impronte digitali, le parole dei testimoni e le immagini delle telecamere hanno consentito di fermare l'uomo.

