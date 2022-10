Tenta di rubare la borsa ad una donna: arrestato straniero irregolare

La polizia di Modena ha arrestato uno straniero di 46 anni per tentata rapina aggravata.Alle 7 di ieri gli agenti sono intervenuti in via San Pietro dove era stata segnalato un tentativo di rapina ai danni di una donna, da parte di un uomo che a bordo di una bici aveva tentato di asportagli la borsa dandosi alla fuga in direzione del parco delle Rimembranze.Gli agenti intervenuti, attraverso le descrizioni assunte, hanno individuato lo straniero proprio all’interno del parco e hanno proceduto al controllo. L’uomo è stato trovato in possesso di una carta di identità oggetto di rapina e risultava essere irregolare.Al termine degli accertamenti il 46enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato a piede libero per ricettazione, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e per inosservanza delle norme sugli stranieri.