Alla vista dell’uomo, che con delle vistose tronchesi tranciava la catena che assicurava il velocipede ad una recinzione, i due militari e un personal trainer si sono precipitati all’esterno, bloccandolo con gli attrezzi ancora in mano.Informata dai colleghi, è poi giunta sul posto una “gazzella” che ha preso in consegna lo straniero, in Italia senza fissa dimora, che è stato dichiarato in arresto per il reato di tentato furto aggravato.La bicicletta, del valore di 2.500 euro, è stata consegnata al legittimo proprietario, mentre l’autore del reato è stato condotto oggi davanti al Gip di Modena, che ha convalidato l’arresto e disposto, a carico dell’indagato, l’obbligo di firma per tre giorni alla settimana.