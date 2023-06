Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Giunti sul posto, gli agenti hanno aiutato il personale della Polizia Locale che aveva già individuato i due ragazzi, uno dei quali riusciva a scappare facendo perdere le proprie tracce.Il 17enne fermato è stato trovato in possesso di arnesi atto allo scasso in particolare di un martello, di un cacciavite e di una pinza, utilizzati per la forzatura del blocchetto di accensione dello scooter. Il minore è stato quindi denunciato mentre gli arnesi sono stati sequestrati. Sono in corso accertamenti per l’individuazione del complice.