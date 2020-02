Tenta furto alla Coop e aggredisce dipendente: bulgara arrestata

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato una 22enne bulgara per rapina. La giovane, mentre si trovava all’interno del supermercato Coop di via Cialdini aveva estratto dallo zaino di una signora il portafoglio; la vittima accortasi le aveva prontamente afferrato il polso facendole perdere la presa e aveva chiesto aiuto a gran voce.

Un dipendente del supermercato, postosi davanti all’uscita del negozio per impedirle la fuga, è stato aggredito con pugni e strattoni alle braccia e al torace dalla donna, che però non è riuscita a scappare.

Accompagnata in Questura, dagli accertamenti esperiti è emerso che la ragazza aveva precedenti per reati simili. Ora si trova in carcere.